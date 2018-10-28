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Выборы в Грузии: Партия власти заявила о победе своего кандидата, оппозиция - про второй тур

Воскресенье, 28 октября 2018, 20:35
Выборы в Грузии: Партия власти заявила о победе своего кандидата, оппозиция - про второй тур

В ходе последних прямых выборов президента Грузии избиратели отдали 40% голосов кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, 40%  - кандидату от оппозиции Григолу Вашадзе, члену бывшей правящей партии "Единое национальное движение", который представляе объединение 11 оппозиционных партий "Сила в единстве".  

Такие результаты экзит-полла, проведенного американской компанией Edison Research, обнародовала телекомпания "Рустави-2", пишет "Новости - Грузия". 

Еще 10% набрал Давид Бакрадзе — бывший однопартиец Вашадзе, член партии "Европейская Грузия". 

Вместе с тем в "Грузинской мечте" уверены, что победу на выборах одержала Зурабишвили. В частности, правящая партия объявила данные исследования грузинской социологической компании "Психопроект", которая провела экзит-поллы по ее заказу. 

По данным "Психопроекта", Зурабишвили побеждает в первом же туре выборов с поддержкой в 52,3%, у Григола Вашадзе 28,1%, на третьем месте Давид Бакрадзе с 9,32%. 

Как заявил спикер парламента и исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе, "Психопроект" опросил 5104 человек "в соответствии с надлежащей методологией". Погрешность исследования указана на уровне 2,6%.

Еще один экзит-полл провела по заказу партии "Европейская Грузия" грузинская компания BCG: по ее данным, Григол Вашадзе получил 37% голосов, Саломе Зурабишвили - 34%,Давид Бакрадзе — 17 %. Остальные кандидаты - 5% и меньше. BCG проводило исследование на 105 участках и опросило  6 тысяч человек. Погрешность результатов составляет 3%.

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В президентской гонке приняли участие 25 кандидатов, однако основная борьба развернулась между Зурабишвили, Вашадзе и Бакрадзе.

По информации Центризбиркома Грузии, явка избирателей составила 38.6%.  На территории страны было открыто 3705 избирательных участков, за ходом голосования следили более 23 тыс. наблюдателей от местных и международных организаций. Также избирательные участки также были открыты в 41 стране, пишет "Вестник Кавказа".

По сообщению ЦИК, выборы в любом случае будут признаны состоявшимися, так как порог явки не установлен. Победителем будет объявлен кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грузиявиборы
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