Выборы в Грузии: Партия власти заявила о победе своего кандидата, оппозиция - про второй тур

В ходе последних прямых выборов президента Грузии избиратели отдали 40% голосов кандидату от правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, 40% - кандидату от оппозиции Григолу Вашадзе, члену бывшей правящей партии "Единое национальное движение", который представляе объединение 11 оппозиционных партий "Сила в единстве".

Такие результаты экзит-полла, проведенного американской компанией Edison Research, обнародовала телекомпания "Рустави-2", пишет "Новости - Грузия".

Еще 10% набрал Давид Бакрадзе — бывший однопартиец Вашадзе, член партии "Европейская Грузия".

Вместе с тем в "Грузинской мечте" уверены, что победу на выборах одержала Зурабишвили. В частности, правящая партия объявила данные исследования грузинской социологической компании "Психопроект", которая провела экзит-поллы по ее заказу.

По данным "Психопроекта", Зурабишвили побеждает в первом же туре выборов с поддержкой в 52,3%, у Григола Вашадзе 28,1%, на третьем месте Давид Бакрадзе с 9,32%.

Как заявил спикер парламента и исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе, "Психопроект" опросил 5104 человек "в соответствии с надлежащей методологией". Погрешность исследования указана на уровне 2,6%.

Еще один экзит-полл провела по заказу партии "Европейская Грузия" грузинская компания BCG: по ее данным, Григол Вашадзе получил 37% голосов, Саломе Зурабишвили - 34%,Давид Бакрадзе — 17 %. Остальные кандидаты - 5% и меньше. BCG проводило исследование на 105 участках и опросило 6 тысяч человек. Погрешность результатов составляет 3%.

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В президентской гонке приняли участие 25 кандидатов, однако основная борьба развернулась между Зурабишвили, Вашадзе и Бакрадзе.

По информации Центризбиркома Грузии, явка избирателей составила 38.6%. На территории страны было открыто 3705 избирательных участков, за ходом голосования следили более 23 тыс. наблюдателей от местных и международных организаций. Также избирательные участки также были открыты в 41 стране, пишет "Вестник Кавказа".

По сообщению ЦИК, выборы в любом случае будут признаны состоявшимися, так как порог явки не установлен. Победителем будет объявлен кандидат, набравший минимум 50% плюс один голос.