У Москві та Петербурзі затримали десятки учасників акцій на підтримку політв'язнів

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Неділя, 28 жовтня 2018, 21:56

29 жовтня у Москві та Санкт-Петербурзі затримали десятки учасників неузгоджених акцій на підтримку політв'язнів.

Як повідомляє "Радио Свобода", пікети на підтримку політв'язнів пройшли також у Новосибірську, Ростові-на-Дону, Пензі.

У Москві кілька десятків людей зібралися біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі за призовом родичів обвинувачених у справах співтовариств "Сеть" та "Новое величие".

"Затримання почалися після того, як люди вирушили ходою центром Москви. До учасників акції приєдналися активісти так званого "безстрокового протесту", - зазначає видання.

Повідомляється про 18 затриманих.

У Петербурзі, за даними ЗМІ, затримано 50 осіб, серед них були журналісти, в тому числі кореспонденти "Росбалта" і "Дождя". Журналістів згодом відпустили.

Активістів громад "Сеть" і "Новое величие" звинувачують у екстремізмі. Вони утримуються в СІЗО, деякі перебувають під домашнім арештом.

 

 

Теми: Росія політв'язні акції
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