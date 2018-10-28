У Москві та Петербурзі затримали десятки учасників акцій на підтримку політв'язнів
29 жовтня у Москві та Санкт-Петербурзі затримали десятки учасників неузгоджених акцій на підтримку політв'язнів.
Як повідомляє "Радио Свобода", пікети на підтримку політв'язнів пройшли також у Новосибірську, Ростові-на-Дону, Пензі.
В Пензе началась акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Фото: телеграм-канал «Antifa jokes» pic.twitter.com/bzLLodOmXr— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018
В Новосибирске в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» прошли одиночные пикеты. Фото: Александр Максимов pic.twitter.com/a4bSok8Hbr— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018
У Москві кілька десятків людей зібралися біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі за призовом родичів обвинувачених у справах співтовариств "Сеть" та "Новое величие".
"Затримання почалися після того, як люди вирушили ходою центром Москви. До учасників акції приєдналися активісти так званого "безстрокового протесту", - зазначає видання.
Повідомляється про 18 затриманих.
У Петербурзі, за даними ЗМІ, затримано 50 осіб, серед них були журналісти, в тому числі кореспонденти "Росбалта" і "Дождя". Журналістів згодом відпустили.
Активістів громад "Сеть" і "Новое величие" звинувачують у екстремізмі. Вони утримуються в СІЗО, деякі перебувають під домашнім арештом.
В Москве начались задержания на акции «За наших и ваших детей». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FcAOJGsCPK— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018
Задержания очень жесткие. pic.twitter.com/9KqJJwL0DL— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) October 28, 2018
Всех задержанных в Петербурге журналистов отпустили, но автозак все равно уехал полный. Полициейских на Невском в несколько раз больше, чем участников акции протеста. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/vscpv13VRj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018