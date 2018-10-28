У Москві та Петербурзі затримали десятки учасників акцій на підтримку політв'язнів

29 жовтня у Москві та Санкт-Петербурзі затримали десятки учасників неузгоджених акцій на підтримку політв'язнів.

Як повідомляє "Радио Свобода", пікети на підтримку політв'язнів пройшли також у Новосибірську, Ростові-на-Дону, Пензі.

В Пензе началась акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Фото: телеграм-канал «Antifa jokes» pic.twitter.com/bzLLodOmXr — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018

В Новосибирске в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» прошли одиночные пикеты. Фото: Александр Максимов pic.twitter.com/a4bSok8Hbr — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018

У Москві кілька десятків людей зібралися біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі за призовом родичів обвинувачених у справах співтовариств "Сеть" та "Новое величие".

"Затримання почалися після того, як люди вирушили ходою центром Москви. До учасників акції приєдналися активісти так званого "безстрокового протесту", - зазначає видання.

Повідомляється про 18 затриманих.

У Петербурзі, за даними ЗМІ, затримано 50 осіб, серед них були журналісти, в тому числі кореспонденти "Росбалта" і "Дождя". Журналістів згодом відпустили.

Активістів громад "Сеть" і "Новое величие" звинувачують у екстремізмі. Вони утримуються в СІЗО, деякі перебувають під домашнім арештом.

В Москве начались задержания на акции «За наших и ваших детей». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FcAOJGsCPK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018