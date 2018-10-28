Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві та Петербурзі затримали десятки учасників акцій на підтримку політв'язнів

Неділя, 28 жовтня 2018, 20:56

29 жовтня у Москві та Санкт-Петербурзі затримали десятки учасників неузгоджених акцій на підтримку політв'язнів.

Як повідомляє "Радио Свобода", пікети на підтримку політв'язнів пройшли також у Новосибірську, Ростові-на-Дону, Пензі.

У Москві кілька десятків людей зібралися біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі за призовом родичів обвинувачених у справах співтовариств "Сеть" та "Новое величие".

"Затримання почалися після того, як люди вирушили ходою центром Москви. До учасників акції приєдналися активісти так званого "безстрокового протесту", - зазначає видання.

Повідомляється про 18 затриманих.

У Петербурзі, за даними ЗМІ, затримано 50 осіб, серед них були журналісти, в тому числі кореспонденти "Росбалта" і "Дождя". Журналістів згодом відпустили.

Активістів громад "Сеть" і "Новое величие" звинувачують у екстремізмі. Вони утримуються в СІЗО, деякі перебувають під домашнім арештом.

 

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполітв'язніакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА
Росія продовжує погрожувати своєю "реакцією" на вступ України до НАТО
Усе більше країн репатріюють золото після санкцій проти Росії – дослідження
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів:
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: