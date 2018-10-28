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В Москве и Петербурге задержали десятки участников акций в поддержку политзаключенных

Воскресенье, 28 октября 2018, 20:56

29 октября в Москве и Санкт-Петербурге задержали десятки участников несогласованных акций в поддержку политзаключенных.

Как сообщает "Радио Свобода", пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Пензе.

В Москве несколько десятков людей собрались у здания ФСБ на Лубянской площади  по призыву родственников обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие".

"Задержания начались после того, как люди отправились шествием по центру Москвы. К участникам акции присоединились активисты так называемого "бессрочного протеста", - отмечает издание.

Сообщается о 18 задержанных. 

В Петербурге, по данным СМИ, задержаны 50 человек, среди них были журналисты, в том числе корреспонденты "Росбалта" и "Дождя". Журналистов впоследствии отпустили.

Активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие" обвиняют в экстремизме. Они содержатся в СИЗО, некоторые находятся под домашним арестом.

 

 

Темы: Росcияполитзаключенныеакции
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