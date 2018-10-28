В Москве и Петербурге задержали десятки участников акций в поддержку политзаключенных
29 октября в Москве и Санкт-Петербурге задержали десятки участников несогласованных акций в поддержку политзаключенных.
Как сообщает "Радио Свобода", пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Пензе.
В Новосибирске в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» прошли одиночные пикеты. Фото: Александр Максимов pic.twitter.com/a4bSok8Hbr— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018
В Пензе началась акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Фото: телеграм-канал «Antifa jokes» pic.twitter.com/bzLLodOmXr— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018
В Москве несколько десятков людей собрались у здания ФСБ на Лубянской площади по призыву родственников обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие".
"Задержания начались после того, как люди отправились шествием по центру Москвы. К участникам акции присоединились активисты так называемого "бессрочного протеста", - отмечает издание.
Сообщается о 18 задержанных.
В Петербурге, по данным СМИ, задержаны 50 человек, среди них были журналисты, в том числе корреспонденты "Росбалта" и "Дождя". Журналистов впоследствии отпустили.
Активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие" обвиняют в экстремизме. Они содержатся в СИЗО, некоторые находятся под домашним арестом.
В Москве начались задержания на акции «За наших и ваших детей». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FcAOJGsCPK— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018
Задержания очень жесткие. pic.twitter.com/9KqJJwL0DL— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) October 28, 2018
Всех задержанных в Петербурге журналистов отпустили, но автозак все равно уехал полный. Полициейских на Невском в несколько раз больше, чем участников акции протеста. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/vscpv13VRj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018