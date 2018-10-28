В Москве и Петербурге задержали десятки участников акций в поддержку политзаключенных

29 октября в Москве и Санкт-Петербурге задержали десятки участников несогласованных акций в поддержку политзаключенных.

Как сообщает "Радио Свобода", пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Пензе.

В Новосибирске в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» прошли одиночные пикеты. Фото: Александр Максимов pic.twitter.com/a4bSok8Hbr — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018

В Пензе началась акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Фото: телеграм-канал «Antifa jokes» pic.twitter.com/bzLLodOmXr — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018

В Москве несколько десятков людей собрались у здания ФСБ на Лубянской площади по призыву родственников обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие".

"Задержания начались после того, как люди отправились шествием по центру Москвы. К участникам акции присоединились активисты так называемого "бессрочного протеста", - отмечает издание.

Сообщается о 18 задержанных.

В Петербурге, по данным СМИ, задержаны 50 человек, среди них были журналисты, в том числе корреспонденты "Росбалта" и "Дождя". Журналистов впоследствии отпустили.

Активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие" обвиняют в экстремизме. Они содержатся в СИЗО, некоторые находятся под домашним арестом.

В Москве начались задержания на акции «За наших и ваших детей». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FcAOJGsCPK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018