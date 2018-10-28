Прикордонники не пустили до України двох співачок з РФ

2017 переглядів
Неділя, 28 жовтня 2018, 23:05

Учасницям російського гурту "Дві Маші" відмовлено у візиті до Харкова та заборонено в'їзд до України на три роки.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянок РФ було виявлено під час прикордонного контролю потяга "Москва-Кривий Ріг". 

"Росіянки планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові.  Під час проведення додаткового контролю з'ясувалось, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Криму з метою виступів та зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску", - зазначили прикордонники. 

У Держприкордонслужбі додали, що солісток групи "Дві Маші" буде повернуто до Росії найближчим часом.

Теми: Росія Крим анексія Прикордонна служба
powered by lun.ua
По темі
У Москві та Петербурзі затримали десятки учасників акцій на підтримку політв'язнів 28 жовтня 2018, 21:56
США передали РФ питання щодо виконання ракетного договору 28 жовтня 2018, 15:48
Безпілотник СММ ОБСЄ зник, коли знімав вночі вантажівки біля кордону з РФ 28 жовтня 2018, 14:27
Усі новини
Головні новини
Дуда: Імперські амбіції Москви є очевидними для кожного
Вибори у Грузії: Партія влади заявила про перемогу свого кандидата, опозиція - про другий тур
На шахті, де страйкують 16 гірників, стався обвал
ООС: Мешканців Краматорська закликали 2 дні не залишати домівок без потреби
Усі новини
психологія

Як розірвати стосунки: 4 поради, які допоможуть уникнути непорозумінь

Лайфхаки

Мамські лайфхаки: як встигнути більше?