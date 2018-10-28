Прикордонники не пустили до України двох співачок з РФ

Учасницям російського гурту "Дві Маші" відмовлено у візиті до Харкова та заборонено в'їзд до України на три роки.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянок РФ було виявлено під час прикордонного контролю потяга "Москва-Кривий Ріг".

"Росіянки планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові. Під час проведення додаткового контролю з'ясувалось, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Криму з метою виступів та зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску", - зазначили прикордонники.

У Держприкордонслужбі додали, що солісток групи "Дві Маші" буде повернуто до Росії найближчим часом.