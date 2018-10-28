Пограничники не пустили в Украину двух певиц из РФ

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Воскресенье, 28 октября 2018, 23:05

Участницам российской группы "Две Маши" отказано в визите в Харьков и запрещен въезд в Украину на три года.

Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданок РФ выявили в ходе пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог".

"Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове. Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Крыма с целью выступлений и съемок клипов, пересекая госграницу Украины через закрытый пункт пропуска", - отметили пограничники.

В Госпогранслужбе добавили, что солистки группы "Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.

Темы: Росcия Крым аннексия Пограничная служба
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