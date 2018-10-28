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Дуда: Імперські амбіції Москви є очевидними для кожного

Неділя, 28 жовтня 2018, 22:20

Імперські амбіції Москви є очевидними для кожного, тож необхідно зміцнювати східний фланг НАТО.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю для "Bild am Sonntag", повідомляє "Польське радіо".

На питання про те, "наскільки небезпечним" є президент Росії у зв'язку із загрозами, які для Польщі та інших країн східної частини ЄС становить Росія, Дуда зазначив: "За останні 10 років Росія двічі насильно змінила європейські кордони".

"У 2008 році вона напала на Грузію, а в 2014-му - на Україну. В обох випадках юридичні кордони обох країн до цього часу не відновлені. Лєх Качинський передбачив розвиток ситуації, у 2008 році, в Тбілісі (...) він сказав: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а згодом, можливо, прийде час на мою країну, на Польщу", - зазначив Дуда.

Він додав, що ключем у НАТО є "солідарність, спільна відповідальність і витрати".

Коментуючи співпрацю з Німеччиною, Дуда підкреслив, що "безпека – це також енергетична безпека", тож "ми також очікуємо солідарності й тут".

Теми: РосіяПольщаНАТО
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