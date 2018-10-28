Дуда: Имперские амбиции Москвы очевидны для каждого

Имперские амбиции Москвы очевидны для каждого, следовательно необходимо укреплять восточный фланг НАТО.

Об этом президент Польши Дуда заявил в интервью "Bild am Sonntag", сообщает "Польское радио".

На вопрос о том, "насколько опасным" является президент России в связи с угрозами, которые для Польши и других стран восточной части ЕС представляет Россия, Дуда отметил: "За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы".

"В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014-м - на Украину. В обоих случаях юридические границы двух стран до сих пор не восстановлены. Лех Качиньский предположил развитие ситуации, в 2008 году, в Тбилиси (...) он сказал: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придется время и моей страны, Польши", - отметил Дуда.

Он добавил, что ключевым в НАТО являются "солидарность, общая ответственность и расходы".

Комментируя сотрудничество с Германией, Дуда подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", поэтому "мы также ожидаем солидарности и здесь".