Росія розгортає глушилки "ворожих голосів" на своїй території і в Білорусі
Міністерство оборони Росії розмістить комплекси радіоелектронної боротьби "Самарканд" в 13 військових частинах, в тому числі в Калінінградській області.
Про це, посилаючись на "РИА Новости", пише Радіо Свобода.
Військове відомство оголосило тендер на поточний ремонт, монтаж і доопрацювання комплексів радіоелектронної боротьби "Самарканд", випливає з документації, опублікованої на сайті держзакупівель.
Початкова вартість контракту складає 61 мільйон рублів. Всі комплекси мають бути введені в експлуатацію до 10 листопада 2019 року.
За інформацією з відкритих джерел, новий засіб радіоелектронної боротьби з противником з'явиться в Мурманській, Калінінградській, Нижегородській, Московській областях, Краснодарському і Приморському краях, Єврейській автономній області і в Білорусі.
Комплекси "Самарканд" в 2017 році надійшли на озброєння Північного флоту. Також вони застосовуються на всіх надводних кораблях - крейсерах і міноносцях.
Їх основне завдання - постановка перешкод і зрив комунікацій противника.