Россия разворачивает глушилки "вражеских голосов" на своей территории и в Беларуси

Министерство обороны России разместит комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области.

Об этом, ссылаясь на РИА Новости, пишет Радио Свобода.

Военное ведомство объявило тендер на их текущий ремонт, монтаж и доработку комплексов радиоэлектронной борьбы "Самарканд", следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 61 миллион рублей. Все комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.

По информации из открытых источников, новое средство радиоэлектронной борьбы с противником появится в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Беларусси.

Комплексы "Самарканд" в 2017 году поступили на вооружение Северного флота. Также они применяются на всех надводных кораблях — крейсерах и миноносцах.

Их основная задача — постановка помех и срыв коммуникаций противника.