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На Дніпропетровщині затримано вбивцю 5 людей

Понеділок, 29 жовтня 2018, 03:38

Поліцейські Дніпропетровщини кілька днів тому затримали громадянина РФ і його "друзів", які від початку року і до сьогодні вбили п'ятьох громадян України.

Про це перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook.

"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де мешкали. Чому вбивали,  важко розуміти. Кожного разу все починалося зі спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образи, з їхніх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - уточнив він.

Теми: Дніпропетровська областьполіціякримінал
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