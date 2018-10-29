На Дніпропетровщині затримано вбивцю, який із поплічниками вбив 5 людей

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 04:38

Поліцейські Дніпропетровщини кілька днів тому затримали громадянина РФ і його "друзів", які від початку року і до сьогодні вбили п'ятьох громадян України.

Про це перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook.

"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де мешкали. Чому вбивали,  важко розуміти. Кожного разу все починалося з спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образи, з їхніх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - уточнив він.

Теми: Дніпропетровська область поліція кримінал
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