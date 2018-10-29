Поліцейські Дніпропетровщини кілька днів тому затримали громадянина РФ і його "друзів", які від початку року і до сьогодні вбили п'ятьох громадян України.

Про це перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін написав у Facebook.

"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували у дворі будинку, де мешкали. Чому вбивали, важко розуміти. Кожного разу все починалося з спільного розпивання алкогольних напоїв, потім образи, з їхніх слів, а далі - вбивство і ховали труп", - уточнив він.