Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его "друзей", которые с начала года и до сих пор убили пятерых граждан Украины.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали, трудно понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп ", - уточнил он.