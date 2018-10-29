На Днепропетровщине задержан убийца, который с подельниками убил 5 человек

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Понедельник, 29 октября 2018, 04:38

Полицейские Днепропетровщины несколько дней назад задержали гражданина РФ и его "друзей", которые с начала года и до сих пор убили пятерых граждан Украины.

Об этом первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали, трудно понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп ", - уточнил он.

Темы: Днепропетровская область полиция криминал
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