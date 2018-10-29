У США випробували нову систему ПРО, успішно збивши ракету над океаном

В ході випробувань військові США двічі успішно здійснили перехоплення балістичної ракети за допомогою системи ПРО Standard Missile-3 Block IIA, два попередніх випробування були невдалими.

Про це пише Defense News.

Перехоплення відбулося біля західного узбережжя Гавайських островів. Система SM-3 Block IIA, запущена з есмінця Джон Фінн, знищила ракету, запущену з Тихоокеанського ракетного комплексу в Кауаї.

SM-3 Block IIA є спільною розробкою США і Японії. Як очікується, вона буде встановлена ​​на американських станціях Aegis Ashore в Румунії та Польщі, а також і на майбутніх станціях Aegis Ashore в Японії.

Раніше випробування нової системи зазнавали невдач. Перший тест системи в лютому 2017 року був успішним, другий тест в червні 2017 року провалився через помилку моряка, який випадково запустив функцію саморуйнування ракети. Третій тест, проведений в січні 2018 року, закінчився невдачею.