В ходе испытаний военные США дважды успешно осуществили перехват баллистической ракеты с помощью системы ПРО Standard Missile-3 Block IIA, два предыдущих испытания были неудачными.

Об этом пишет Defense News.

Перехват состоялся у западного побережья Гавайских островов. Система SM-3 Block IIA, запущенная с эсминца Джон Финн, уничтожила ракету, запущенную с Тихоокеанского ракетного комплекса в Кауаи.

SM-3 Block IIA является совместной разработкой США и Японии. Как ожидается, она будет установлена на американских станциях Aegis Ashore в Румынии и Польше, а также и на будущих станциях Aegis Ashore в Японии.

Ранее испытания новой системы терпели неудачи. Первый тест системы в феврале 2017 года был успешным, второй тест в июне 2017 года провалился из-за ошибки моряка, который случайно запустил функцию саморазрушения ракеты. Третий тест, проведенный в январе 2018 года, закончился неудачей.