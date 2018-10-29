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В США испытали новую систему ПРО, успешно сбив ракету над океаном

Понедельник, 29 октября 2018, 04:02

В ходе испытаний военные США дважды успешно осуществили перехват баллистической ракеты с помощью системы ПРО Standard Missile-3 Block IIA, два предыдущих испытания были неудачными.

Об этом пишет Defense News.

Перехват состоялся у западного побережья Гавайских островов. Система SM-3 Block IIA,  запущенная с эсминца Джон Финн, уничтожила ракету, запущенную с Тихоокеанского ракетного комплекса в Кауаи.

SM-3 Block IIA является совместной разработкой США и Японии. Как ожидается, она будет установлена на американских станциях Aegis Ashore в Румынии и Польше, а также и на будущих станциях Aegis Ashore в Японии.

Ранее испытания новой системы терпели неудачи. Первый тест системы в феврале 2017 года был успешным, второй тест в июне 2017 года провалился из-за ошибки моряка, который случайно запустил функцию саморазрушения ракеты. Третий тест, проведенный в январе 2018 года, закончился неудачей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАПРО
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