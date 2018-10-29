Меттіс: США консультуються з союзниками з приводу виходу з ДРСМД

США проводять консультації зі своїми європейськими союзниками з приводу Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, оскільки члени НАТО закликають Вашингтон спробувати змусити Росію виконувати його, а не виходити з нього.

Про це пише Reuters.

"Ми консультуємося з нашими європейськими колегами, я говорив про це напередодні з міністром оборони Німеччини, і, як я сказав, консультації тривають", - сказав Меттіс журналістам в ході візиту в Прагу.

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попередив міністра оборони США, що скасування договору може означати повернення до "часів холодної війни".

"Це, звичайно, погана новина, ми шкодуємо про це. (Американсько-російські) відносини не ідеальні, ми повертаємося до часів холодної війни", - сказав Бабіш на спільній прес-конференції.

"Ми повинні спілкуватися з Росією", - додав він.

Меттіс раніше заявляв, що міністри країн НАТО зустрінуться в Брюсселі в грудні, і до цього часу у нього вже буде якийсь "кульмінаційний момент".

Європейські члени НАТО закликали Сполучені Штати спробувати повернути Росію у відповідність з договором про РСМД, а не відмовитися від нього.

Європейські союзники розглядають договір про РСМД як стовп контролю над озброєннями, але визнають, що Москва порушує його, розробляючи нову зброю.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ.

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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