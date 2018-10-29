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Мэттис: США консультируются с союзниками по поводу выхода из ДРСМД

Понедельник, 29 октября 2018, 06:02

США проводят консультации со своими европейскими союзниками по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку члены НАТО призывают Вашингтон попытаться заставить Россию выполнять его, а не выходить из него.

Об этом пишет Reuters.

"Мы консультируемся с нашими европейскими коллегами, я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я сказал, консультации продолжаются", - сказал Мэттис журналистам в ходе визита в Прагу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш  предупредил министра обороны США, что отмена договора может означать возврат к "временам холодной войны".

"Это, конечно, плохая новость, мы сожалеем об этом. (Американско-российские) отношения не идеальны, мы возвращаемся к временам холодной войны", - сказал Бабиш на совместной пресс-конференции.

"Мы должны общаться с Россией", - добавил он.

Мэттис ранее заявлял, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и к этому времени у него уже будет какой-то "кульминационный момент".

Европейские члены НАТО настоятельно призвали Соединенные Штаты попытаться вернуть Россию в соответствие с договором о РСМД, а не отказаться от него.

Европейские союзники рассматривают договор о РСМД как столп контроля над вооружениями, но признают, что Москва нарушает его, разрабатывая новое оружие.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир более опасным.

Читайте также: Последнее американское предупреждение: НАТО готовится противодействовать российской ракетной программе.

Темы: ядерное оружиеСШАРосcияНАТОЕС
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