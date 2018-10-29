В Афганістані смертник підірвався біля штаб-квартири виборчої комісії

60 переглядів
Понеділок, 29 жовтня 2018, 10:22

У Кабулі смертник підірвався біля штаб-квартири Незалежної виборчої комісії Афганістану, внаслідок чого поранень зазнали щонайменше шість осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані місцевої політики.

Зазначається, що це сталося поруч із автомобілем, що стояв перед будівлею, де розташований штаб, вранці 29 жовтня.

Як повідомив речник поліції Кабула  Басір Муджагід новинній агенції AFP, серед постраждалих – четверо співробітників НВК і двоє поліцейських.

Також він додав, що наразі невідомо, скільки людей було на місці події під час нападу. Він стався в момент, коли представники афганської влади почали підраховувати голоси парламентських виборів.

Як повідомлялося, 19 жовтня у провінції Кандагар вирішили відкласти вибори та перенесли їх на 29 жовтня після нападу бойовиків збройного угруповання "Талібан".

20 і 21 жовтня вибори відбулися в більшості регіонів Афганістану.

В Афганістані у день виборів сталися низка нападів, у тому числі – вибух смертника у столиці Кабулі.

Повідомлялося, що десять кандидатів були вбиті напередодні виборів. "Талібан" і терористична "Ісламська держава" погрожували раніше зірвати вибори.

Українська правда
Теми: Афганістан вибори вибух
powered by lun.ua
По темі
В Афганістані під час вибуху загинув кандидат на виборах до парламенту 17 жовтня 2018, 09:49
Вибух на мітингу в Афганістані: щонайменше 22 загиблих 14 жовтня 2018, 06:34
Афганістан: число жертв теракту у натовпі демонстрантів зросло до 68 12 вересня 2018, 09:39
Усі новини
Головні новини
Розвідка Британії знала про плани саудівців викрасти журналіста - ЗМІ
Путін: Росія залишає за собою право приєднатися до наступу Асада
Рейтинг WTA: Cвітоліна стала четвертою ракеткою світу
В Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб
Усі новини
їжа

Як упорядкувати холодильник, щоб тримати їжу свіжою

сім'я

8 проблем, з якими може зіштовхнутися подружжя, коли з'являються діти