В Афганістані смертник підірвався біля штаб-квартири виборчої комісії

У Кабулі смертник підірвався біля штаб-квартири Незалежної виборчої комісії Афганістану, внаслідок чого поранень зазнали щонайменше шість осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані місцевої політики.

Зазначається, що це сталося поруч із автомобілем, що стояв перед будівлею, де розташований штаб, вранці 29 жовтня.

Як повідомив речник поліції Кабула Басір Муджагід новинній агенції AFP, серед постраждалих – четверо співробітників НВК і двоє поліцейських.

Також він додав, що наразі невідомо, скільки людей було на місці події під час нападу. Він стався в момент, коли представники афганської влади почали підраховувати голоси парламентських виборів.

Як повідомлялося, 19 жовтня у провінції Кандагар вирішили відкласти вибори та перенесли їх на 29 жовтня після нападу бойовиків збройного угруповання "Талібан".

20 і 21 жовтня вибори відбулися в більшості регіонів Афганістану.

В Афганістані у день виборів сталися низка нападів, у тому числі – вибух смертника у столиці Кабулі.

Повідомлялося, що десять кандидатів були вбиті напередодні виборів. "Талібан" і терористична "Ісламська держава" погрожували раніше зірвати вибори.