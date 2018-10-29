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В Афганистане смертник подорвался возле штаб-квартиры избирательной комиссии

Понедельник, 29 октября 2018, 09:22

В Кабуле смертник подорвался возле штаб-квартиры Независимой избирательной комиссии Афганистана, в результате чего ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные местной политики.

Отмечается, что это произошло рядом с автомобилем, который стоял перед зданием, где расположен штаб, утром 29 октября.

Как сообщил представитель полиции Кабула Басир Муджагид новостному агентству AFP, среди пострадавших - четверо сотрудников НИК и двое полицейских.

Также он добавил, что пока неизвестно, сколько людей было на месте происшествия во время нападения. Он произошел в момент, когда представители афганских властей начали подсчитывать голоса парламентских выборов.

Как сообщалось, 19 октября в провинции Кандагар решили отложить выборы и перенесли их на 29 октября после нападения боевиков вооруженной группировки "Талибан".

20 и 21 октября выборы состоялись в большинстве регионов Афганистана.

При этом в день выборов произошли ряд нападений, в том числе - взрыв смертника в столице Кабуле.

Сообщалось, что десять кандидатов были убиты накануне выборов. "Талибан" и террористическая "Исламское государство" угрожали ранее сорвать выборы.

Украинская правда

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Темы: Афганистанвиборывзрыв
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