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Рига продовжує співпрацю з російською компанією під санкціями

Понеділок, 29 жовтня 2018, 10:26

Російська компанія "Гіпростроймост", внесена в санкційні списки Євросоюзу і США за участь у проектуванні кримського мосту, бере участь у розробці шляхопроводу в Ризі.

Про це повідомили у програмі Nekā personīga телеканалу TV3, пише "Європейська правда".

"Гіпростроймост" працює в Латвії з початку 2000-х років. Кілька років тому департамент сполучення Ризької думи шукав проектувальників для трикілометрового шляхопроводу, який може з'єднати вулицю Піедруяс і Земгала гатве. У 2016 році в конкурсі перемогло об'єднання G.B.V., в якому беруть участь два латвійських підприємства і "Гіпростроймост".

У латвійській фірмі Vektors T підтвердили, що, як і раніше, співпрацюють з російськими колегами. У Vektors T знають про участь "Гіпростроймосту" в проектуванні кримського моста, але не отримували попереджень від органів безпеки про можливі ризики.

Технічному директору "Гіпростроймост" Ігорю Колишеву в 2004 році був виданий сертифікат про те, що він може займатися проектуванням мостів в Латвії. Два тижні тому Колишеву видали новий безстроковий сертифікат на надання послуг в Латвії.

Директор департаменту сполучення Ризької думи Емілс Якрінс пояснив, що договір з G.B.V. був укладений до введення санкцій. Але в Міністерстві закордонних справ стверджують, що якщо хтось в Латвії продовжує співпрацювати з включеним в санкційні списки підприємством, то мусить нести кримінальну відповідальність.

Теми: Латвіясанкції
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