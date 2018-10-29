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Рига продолжает сотрудничество с российской компанией под санкциями

Понедельник, 29 октября 2018, 10:26

Российская компания "Гипростроймост", внесенная в санкционные списки Евросоюза и США за участие в проектировании крымского моста, участвует в разработке путепровода в Риге.

Об этом сообщили в программе Nekā personīga телеканала TV3, пишет "Европейская правда".

"Гипростроймост" работает в Латвии с начала 2000-х годов. Несколько лет назад департамент сообщения Рижской думы искал проектировщиков для трехкилометрового путепровода, который может соединить улицу Пиедруяс и Земгале гатве. В 2016 году в конкурсе победило объединение G.B.V., в котором участвуют два латвийских предприятия и "Гипростроймост".

В латвийской фирме Vektors T подтвердили, что по-прежнему сотрудничают с российскими коллегами. В Vektors T знают об участии "Гипростроймоста" в проектировании крымского моста, но не получали предупреждений от органов безопасности о возможных рисках.

Техническому директору "Гипростроймост" Игорю Колышеву в 2004 году был выдан сертификат о том, что он может заниматься проектированием мостов в Латвии. Две недели назад Колышеву выдали новый бессрочный сертификат на оказание услуг в Латвии.

Директор департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс пояснил, что договор с G.B.V. был заключен до введения санкций. Но в Министерстве иностранных дел утверждают, что если кто-то в Латвии продолжает сотрудничать с включенным в санкционные списки предприятием, то он должен нести уголовную ответственность.

Темы: Латвиясанкции
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