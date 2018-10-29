У штабі Садового ще не визначилися з амплуа кандидата

У штабі львівського мера очільника партії "Самопоміч" Андрія Садового зізналися, що у них існує серйозна проблема з образом кандидата на президентських виборах у 2019 році.

Про це стверджують джерела "Української правди" у штабі політика.

Зазначається, що підготовка Садового до виборів відбувається у двох форматах: виборчі наради, які скликає сам кандидат, та технічний штаб, який очолює його давній соратник та нардеп від "Самопомочі" Олег Лаврик.

Технологом кампанії є радник львівського голови з інформаційних питань Остап Процик. Він працював із Садовим більше десяти років і курував медійний напрямок парламентської кампанії "Самопомочі" в 2014 році.

На виборчі наради Садовий запрошує, крім Лаврика з Проциком голову фракції "Самопоміч" Олега Березюка, нардепів "Самопомочі" Оксану Сироїд, Романа Семенуху, Єгора Соболєва.

За інформацією УП, джерела в штабі описують ці зібрання як типове засідання парламентської фракції, коли кожен висловлює свої ідеї, а потім тривають довгі дискусії.

На нарадах обговорюють стратегію й тактику кампанії, пропонують меседжі, образи кандидата, а після цього Садовий самостійно затверджує кроки підготовки до виборів.

За словами джерел, у штабі мера Львова серйозна проблема з амплуа претендента, адже його образ до цих пір не затвердили.

Тому Садовий і надалі поводиться не як кандидат у президенти всієї країни, а просто як мер Львова, котрий їздить по країні, читає лекції і зустрічається з людьми.

У львівського мера є ще технічний штаб, який займається суто організаційним напрямком і складається приблизно з десяти спрямувань: блок медіа, блок агітації, захист результатів, блок навчання агітаторів та членів комісії, фінансовий та юридичний блоки, довірені й уповноважені особи тощо.

Туди входять Лаврик, Березюк, Сироїд, а також нардепи Роман Семенуха, Любомир Зубач, Тарас Пастух та члени політради партії "Самопоміч" Роман Кізима й Ольга Бабій.

Перед цими командами стоїть завдання довести, що Садовий – не технічний кандидат і перед початком офіційного старту кампанії максимально підвищити його рівень підтримки по всіх регіонах країни.

Детальніше читайте в статті "Української правди": Наступний (не)прохідний? Як Садовий конкурує з Гриценком