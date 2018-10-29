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В штабе Садового еще не определились с амплуа кандидата

Понедельник, 29 октября 2018, 10:33

В штабе львовского мэра главы партии "Самопомощь" Андрея Садового признались, что у них существует серьезная проблема с образом кандидата на президентских выборах в 2019 году.

Об этом утверждают источники "Украинской правды" в штабе политика.

Сообщается, что подготовка Садового до выборов происходит в двух форматах: избирательные совещания, которые созывает сам кандидат, и технический штаб, который возглавляет его давний соратник и нардеп от "Самопомощи" Олег Лаврик.

Технологом кампании является советник львовского головы по информационным вопросам Остап Процик. Он работал с Садовым более десяти лет и курировал медийное направление парламентской кампании "Самопомощи" в 2014 году.

На избирательные совещания Садовый приглашает, кроме Лаврика с Проциком председателя фракции "Самопомощь" Олега Березюка, нардепов "Самопомощи" Оксану Сыроед, Романа Семенуху, Егора Соболева.

По информации УП, источники в штабе описывают эти собрания как типичное заседание парламентской фракции, когда каждый выражает свои идеи, а затем продолжаются долгие дискуссии.

На совещаниях обсуждают стратегию и тактику кампании, предлагают мессенджы, образы кандидата, а затем Садовый самостоятельно утверждает шаги подготовки к выборам.

По словам источников, в штабе мэра Львова серьезная проблема с амплуа претендента, ведь его образ до сих пор не утвердили.

Поэтому Садовый ведет себя не как кандидат в президенты всей страны, а просто как мэр Львова, который ездит по стране, читает лекции и встречается с людьми.

В львовского мэра есть еще и технический штаб, который занимается сугубо организационным направлением и состоит примерно из десяти направлений: блок медиа, блок агитации, защита результатов, блок обучения агитаторов и членов комиссии, финансовый и юридический блоки, доверенные и уполномоченные лица и тому подобное.

Туда входят Лаврик, Березюк, Сыроед, а также нардепы Роман Семенуха, Любомир Зубач, Тарас Пастух и члены политсовета партии "Самопомощь" Роман Кизима и Ольга Бабий.

Перед этими командами стоит задача доказать, что Садовый - не технический кандидат и перед началом официального старта кампании максимально повысить его уровень поддержки по всем регионам страны.

Подробнее читайте в статье "Украинской правды": Следующий (не) проходной? Как Садовый конкурирует с Гриценко

Украинская правда
Темы: виборыСадовыйСамопомич
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