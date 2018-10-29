У Києві оголосили підозру жінці, яка втопила своїх дітей

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 12:44

Столична прокуратура оголосила підозру 36-річній жінці в умисному вбивстві двох малолітніх дітей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва

"За погодженням Київської місцевої прокуратури №2 матері двох малолітніх дітей, тіла яких зранку 28 жовтня 2018 року виявили в озері Срібний кіл, оголошено підозру в умисному вбивстві", – йдеться в повідомленні.

В межах слідства будуть призначені судові експертизи, у тому числі психіатрична експертиза для встановлення осудності жінки.

До вирішення питання про обрання запобіжного заходу затримана перебуватиме в ІТТ. Причини її страшного вчинку наразі встановлює слідство.

Зокрема 28 жовтня 2018 жовтня на місці трагічної загибелі хлопчика та дівчинки за участі підозрюваної провели слідчий експеримент.

У понеділок до Дарницького райсуду міста Києва прокурор вніс клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дії 36-річної жінки кваліфіковано за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей).

Інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26 жовтня від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходить на зв'язок.

Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ-Чернигів в неадекватному стані. У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.

Правоохоронці розпочали відпрацювання території навколо озера та виявили у воді біля берега носову хустинку та кілька цукерок, які ймовірно належали зниклим дітям. Зранку наступного дня водолази та співробітники ДСНС продовжили пошуки та виявили тіла втоплених дітей.

Українська правда
Теми: вбивство Київ
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