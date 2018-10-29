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В Киеве объявили подозрение женщине, которая утопила своих детей

Понедельник, 29 октября 2018, 11:44

Столичная прокуратура объявила подозрение 36-летней женщине в умышленном убийстве двух малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №2 матери двух малолетних детей, тела которых утром 28 октября 2018 года обнаружили в озере Серебряный кол, объявлено подозрение в умышленном убийстве", - говорится в сообщении.

В понедельник в Дарницкий райсуд Киева прокурор также внес ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины.

До решения вопроса об избрании меры пресечения задержання будет находиться в ИВС. Причины ее страшного поступка пока устанавливает следствие.

В частности 28 октября 2018 октября на месте трагической гибели мальчика и девочки с участием подозреваемой провели следственный эксперимент.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, малолетних детей).

Информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26 октября от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

Правоохранители начали отработку территории вокруг озера и обнаружили в воде у берега носовой платок и несколько конфет, предположительно принадлежавших пропавшим детям. Утром следующего дня водолазы и сотрудники ГСЧС продолжили поиски и обнаружили тела утопленных детей.

Украинская правда
Темы: убийствоКиев
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