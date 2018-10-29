На приватному подвір’ї розкопали могильник з 5 вбитими, підозрюють росіянина

Поліція Дніпропетровської області затримала у Кривому Розі двох осіб за підозрою у скоєнні вбивства 5 осіб.

Про це 29 жовтня повідомляє прес-служба національної поліції.

Зазначається, що всі вбивства скоїли з травня до початку жовтня 2018 року.

Правоохоронці повідомили, що тіло однієї з жертв виявили 24 жовтня закопаним у теплиці на території домоволодіння.

"Поліцейські встановили підозрюваного у вбивстві - ним виявився 29-річний громадянин Російської Федерації", - зазначили у відомстві.

В ході розслідування на території домоволодіння відкопали ще 4 тіла – трьох чоловіків та жінки.

Також поліція встановила, що до їх вбивства причетний раніше судимий 65-річний чоловік, який провів 30 років за гратами за скоєння тяжких злочинів.

"Всі вбивства підозрювані скоювали за місцем мешкання під час спільного розпиття спиртних напоїв з потерпілими", - додали правоохоронці.

Перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін повідомив у Facebook, що мотиви вбивць "тяжко розуміти".

"Вбивали, відрізали вуха, які віддавали собакам, а трупи закопували на подвір’ї будинку, де мешкали. Чому вбивали - тяжко розуміти", - написав Аброськін.

Наразі всі причетні до злочинів затримані, а тіла потерпілих направлені на експертизу для встановлення осіб вбитих та причин смерті.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).