На частном дворе раскопали могильник с 5 убитыми, подозревают россиянина
Полиция Днепропетровской области задержала в Кривом Роге двух человек по подозрению в совершении убийства 5 человек.
Об этом 29 октября сообщает пресс-служба национальной полиции.
Отмечается, что все убийства совершили с мая до начала октября 2018 года.
Правоохранители сообщили, что тело одной из жертв обнаружили 24 октября закопанным в теплице на территории домовладения.
"Полицейские установили подозреваемого в убийстве - им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
В ходе расследования на территории частного домовладения откопали еще 4 тела - трех мужчин и женщины.
Также полиция установила, что к их убийству причастен ранее судимый 65-летний мужчина, который провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений.
"Все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с пострадавшими", - добавили правоохранители.
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что мотивы убийц "тяжело понять".
"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать", - написал Аброськин.
Сейчас все причастные к преступлениям задержаны, а тела пострадавших направлены на экспертизу для установления лиц убитых и причин смерти.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).