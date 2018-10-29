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На частном дворе раскопали могильник с 5 убитыми, подозревают россиянина

Понедельник, 29 октября 2018, 12:39

Полиция Днепропетровской области задержала в Кривом Роге двух человек по подозрению в совершении убийства 5 человек.

Об этом 29 октября сообщает пресс-служба национальной полиции.

Отмечается, что все убийства совершили с мая до начала октября 2018 года.

Правоохранители сообщили, что тело одной из жертв обнаружили 24 октября закопанным в теплице на территории домовладения.

"Полицейские установили подозреваемого в убийстве - им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

 

В ходе расследования на территории частного домовладения откопали еще 4 тела - трех мужчин и женщины.

Также полиция установила, что к их убийству причастен ранее судимый 65-летний мужчина, который провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений.

"Все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с пострадавшими", - добавили правоохранители.

 

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, что мотивы убийц "тяжело понять".

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали - тяжело понимать", - написал Аброськин.

 

Сейчас все причастные к преступлениям задержаны, а тела пострадавших направлены на экспертизу для установления лиц убитых и причин смерти.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Украинская правда
Темы: полицияубийство
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