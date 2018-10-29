"Синоптична ідилія": майже по всій країні буде тепло і сухо

Погоду в Україні 30 жовтня визначатиме тепла та переважно суха повітряна маса та поле зниженого атмосферного тиску.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс".

Температура вночі сягатиме 6-11° тепла, вдень – 15-21°.

На Закарпатті та крайньому півдні вночі буде до 14°; в північних регіонах, а також у Харківській та Луганській областях – 10-16° вдень.

У Києві найближчої доби буде без опадів. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°. Вночі та вранці місцями туман.

Опадів не передбачається також у більшості інших частин країни, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ.

Вночі, вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 30 жовтня найвища температура вдень була 17,8° в 1960 році, найнижча вночі – 16,7° у 1920 році.

31 жовтня також має бути без опадів, лише вночі в західних областях місцями очікується невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°, на сході країни 0-5° тепла; вдень у західних і південних областях 16-21°, на решті території 11-16°, в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях 7-12°.

У столиці 31 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що "навколо України вирують циклони, фронти, штормові вітри, дощі і навіть сніг у, наприклад, Іспанії, Італії та Німеччині".

"А в нас – синоптична ідилія", – написала Діденко.