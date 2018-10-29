"Синоптическая идиллия": почти по всей стране будет тепло и сухо

Погоду в Украины 30 октября будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс".

Температура ночью будет достигать 6-11° тепла, днем ​​– 15-21°.

На Закарпатье и крайнем юге ночью будет до 14°; в северных регионах, а также в Харьковской и Луганской областях – 10-16° днем.

В Киеве в ближайшие сутки будет без осадков. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​13-15°. Ночью и утром местами туман.

Осадков не предвидится также в большинстве других частей страны, только днем ​​на Закарпатье небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 октября самая высокая температура днем ​​была 17,8° в 1960 году, самая низкая ночью – 16,7° в 1920 году.

31 октября также должно быть без осадков, лишь ночью в западных областях местами ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, на востоке страны 0-5° тепла; днем в западных и южных областях 16-21°, на остальной территории 11-16°, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях 7-12°.

В столице 31 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​13-15°.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что "вокруг Украины бушуют циклоны, фронты, штормовые ветры, дожди и даже снег, например, в Испании, Италии и Германии".

"А у нас – синоптическая идиллия", – написала Диденко.