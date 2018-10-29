В окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Меджлісу

В окупованому Криму мають намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман.

Про це в понеділок, 29 жовтня, сказав так званий глава "уряду" анексованого Росією півострова Сергій Аксьонов, передають Крим.Реаліі.

Відзначається, що напередодні така ініціатива прозвучала на Курултаї (національному з'їзді - ред) мусульман Криму, скликаному російським ДУМК у суботу 27 жовтня.

Повідомляється, що перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про який йде мова, не оголосили.

При цьому Аксьонов уточнив, що "націоналізація" в Криму в даний час не проводиться, але по відношенню до власності Меджлісу кримськотатарського народу "відповідні заходи повинні бути прийняті".

У свою чергу лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що після деокупації півострова все майно буде повернуто.

"Значна частина нерухомості була придбана на пожертви наших співвітчизників, переважно, в Туреччині, а також з США та Румунії. Вони вносили внески не для маріонеток Кремля, а для представницького органу свого народу", - розповів Джемілєв.

"У міжнародних судах будуть відповідати не маріонетки, а Росія. Все, що у нас будуть забирати - ми сприймаємо спокійно. Після повернення Криму - все буде відновлено", - додав він.

Як повідомлялося, в 2016 році підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити діяльність Меджлісу кримських татар на території анексованого півострова.

Члени Меджлісу протягом усієї анексії Криму Росією виступали з проукраїнською позицією.