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В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Меджлиса

Понедельник, 29 октября 2018, 12:54

В оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман.

Об этом в понедельник, 29 октября, сказал так называемый глава "правительства" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде ‒ ред) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября.

Сообщается, что перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов уточнил, что "национализация" в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что после деоккупации полуострова все имущество будет возвращено.

"Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, в Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа", - рассказал Джемилев.

"В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать – мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено", – добавил он.

Как сообщалось, в 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

Члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcиякрымские татары
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