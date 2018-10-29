В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Меджлиса

2640 просмотров
Понедельник, 29 октября 2018, 13:54

В оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман.

Об этом в понедельник, 29 октября, сказал так называемый глава "правительства" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде ‒ ред) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября.

Сообщается, что перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов уточнил, что "национализация" в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что после деоккупации полуострова все имущество будет возвращено.

"Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, в Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа", - рассказал Джемилев.

"В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать – мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено", – добавил он.

Как сообщалось, в 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

Члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.

Украинская правда
Темы: Крым оккупация Росcия крымские татары
powered by lun.ua
По теме
Пограничники не пустили в Украину двух певиц из РФ 28 октября 2018, 23:05
Крым: Оккупанты вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности" 27 октября 2018, 20:20
На заседание "Крымской солидарности" ворвались российские силовики 27 октября 2018, 15:13
Все новости
Главные новости
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Меджлиса
На частном дворе раскопали могильник с 5 убитыми, подозревают россиянина
Гендиректор WOG Корецкий уволился из компании
Через 5 лет мы можем выйти на сильную экономику – Гройсман
Все новости
Опыт

Как правильно готовить пасту?

Опыт

История лучшего дворника Львова

Поиск по сайту
Архив
Весь архів