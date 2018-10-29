Музикант Святослав Вакарчук заявив, що його цікавить не посада президента, а зміни в країні.

Про це він заявив у понеділок на лекції у Харкові, передає кореспондент "Української правди".

"Я ще раз хочу сказати, не цікавить мене ця посада (президента України – ред.), мене цікавлять зміни в країні", - наголосив співак.

"Президент - це не роль у серіалі, президент - це серйозна справа. І давайте припинимо дискусії, підете ви в президенти чи не підете. Це не дискусія сьогоднішнього рівня, вона мене ображає", - додав він.

Вакарчук вважає, що політична культура в країні залишилась на рівні 1991 року.

"Свідомість пройшла великий шлях, а політична культура залишилась радянська. Моє завдання - говорити не про обличчя, які повинні прийти до влади, а про політичну культуру. Політична культура має бути змінена. Я бачу в цьому свою мету", - каже музикант.

На уточнення, чи він зараз є політичним діячем або музикантом, Вакарчук відповів розмито: "Життя покаже".

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Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилився від відповіді на пряме питання, чи збирається балотуватися в президенти.

"Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть", - сказав він.

Наприкінці вересня Вакарчук опинився серед лідерів імовірних кандидатів у президенти.

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