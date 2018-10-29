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Вакарчук: Президент – это не роль в сериале

Понедельник, 29 октября 2018, 13:44
Вакарчук: Президент – это не роль в сериале

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его интересует не должность президента, а перемены в стране.

Об этом он заявил в понедельник на лекции в Харькове, передает корреспондент "Украинской правды".

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), меня интересуют перемены в стране", - отметил певец.

"Президент - это не роль в сериале, президент - это серьезное дело. И давайте прекратим дискуссии, пойдете в президенты, не пойдете. Это не дискуссия сегодняшнего уровня, она меня обижает", - добавил он.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - говорит музыкант.

На уточнение, является ли он сейчас политическим деятелем или музыкантом, Вакарчук ответил размыто: "Жизнь покажет".

Скоро читайте на УП, что рассказывал Святослав Вакарчук на авторской лекции "Верховенство права в Украине. Quo Vadis?"

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонился от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - сказал он.

В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.

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Дмитрий Кузубок, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вакарчукпрезидентвиборы
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