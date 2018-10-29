Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Об этом он заявил в понедельник на лекции в Харькове.

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины - ред.), меня интересуют изменения в стране", - отметил певец.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - говорит музыкант.