Через різке потепління у Львові вимкнули опалення

З 29 жовтня у Львові призупинили опалювальний сезон для населення у зв'язку із значним підвищенням температури повітря.

Відповідне розпорядження підписав мер міста Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської міськради.

Зазначається, що подачу опалення до лікарень, поліклінік, садочків не призупинятимуть.

"Згідно з нормативними документами, це спільний Наказ Мінпаливенерго і Міністерства ЖКГ", - пояснили у мерії Львова.

Там додали, що опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становить +8 і, якщо середньодобова температура підвищується, це є підставою для зупинення опалювального сезону.

"Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18 градусів, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що будуть моніторити прогноз погоди і при пониженні температури повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено.

Повідомляється, що згідно з розпорядженням міського голови Львова, з 10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 22 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.