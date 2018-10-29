Из-за резкого потепления во Львове отключили отопление

С 29 октября во Львове приостановили отопительный сезон для населения в связи со значительным повышением температуры воздуха.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Отмечается, что подачу отопления в больницы, поликлиники, детские сады не будут приостанавливать.

"Согласно нормативным документам, это совместный Приказ Минтопэнерго и Министерства ЖКХ", - пояснили в мэрии Львова.

Там добавили, что отопительный сезон для населения начинается тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура составляет +8 градусов, а если среднесуточная температура повышается, это является основанием для приостановления отопительного сезона.

"Согласно с сегодняшними погодными условиями и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18 градусов, было принято решение приостановить подачу отопления в жилые дома", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что будут мониторить прогноз погоды и при понижении температуры воздуха подача отопления в жилые дома будет восстановлена.

Сообщается, что согласно распоряжению городского головы Львова, с 10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений на основании письменных обращений руководителей учреждений. С 22 октября начался отопительный сезон для населения и других потребителей.