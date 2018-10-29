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Директору підприємства "оборонки" оголосили підозру в розтраті 1,4 млн

Понеділок, 29 жовтня 2018, 14:04

Директору державного підприємства воєнно-промислового комплексу оголосили підозру в розтраті 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє 29 жовтня прес-служба прокуратури міста Києва.

Про підозру повідомлено директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" у вчинені розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що директор держпідприємства у 2015 році придбав у одного з приватних підприємств обладнання за завищеною вартістю, що призвело до розтрати державних коштів у сумі 1,4 млн грн.

Зазначається, що збитки, нанесені державі, підтвердили результати судово-економічної експертизи.

За результатом слідства директору держустанови оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Також до суду скеровано клопотання прокуратури, яка просить обрати підозрюваному у якості запобіжного заходу заставу у розмірі співвідносному завданим державі збиткам.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

У прокуратурі зазначають, що державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" займається виробництвом зброї та боєприпасів. Виконує дослідницькі, проектно-конструкторські, технологічні роботи, спрямовані на створення сучасних зразків артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпасів.

Українська правда

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Теми: прокуратураармія
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