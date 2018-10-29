Директору предприятия "оборонки" объявили подозрение в растрате 1,4 млн
Директору государственного предприятия военно-промышленного комплекса объявили подозрение в растрате 1,4 миллиона гривен.
Об этом сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры города Киева.
О подозрении сообщено директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.
Следствие установило, что директор госпредприятия в 2015 году приобрел у одного из частных предприятий оборудование по завышенной стоимости, что привело к растрате госсредств в сумме 1,4 млн грн.
Отмечается, что ущерб, нанесенный государству, подтвердили результаты судебно-экономической экспертизы.
По результатам следствия директору госучреждения объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Также в суд направлено ходатайство прокуратуры, которая просит выбрать подозреваемому в качестве меры пресечения залог в размере, соотнесенном с нанесенным государству ущербом.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В прокуратуре отмечают, что государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.