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Директору предприятия "оборонки" объявили подозрение в растрате 1,4 млн

Понедельник, 29 октября 2018, 14:04

Директору государственного предприятия военно-промышленного комплекса объявили подозрение в растрате 1,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры города Киева.

О подозрении сообщено директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" в совершении растраты бюджетных средств в особо крупных размерах.

Следствие установило, что директор госпредприятия в 2015 году приобрел у одного из частных предприятий оборудование по завышенной стоимости, что привело к растрате госсредств в сумме 1,4 млн грн.

Отмечается, что ущерб, нанесенный государству, подтвердили результаты судебно-экономической экспертизы.

По результатам следствия директору госучреждения объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Также в суд направлено ходатайство прокуратуры, которая просит выбрать подозреваемому в качестве меры пресечения залог в размере, соотнесенном с нанесенным государству ущербом.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В прокуратуре отмечают, что государственное предприятие "Конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение" занимается производством оружия и боеприпасов. Выполняет исследовательские, проектно-конструкторские, технологические работы, направленные на создание современных образцов артиллерийского и стрелкового вооружения и боеприпасов.

Украинская правда
Темы: прокуратураармия
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