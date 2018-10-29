У Києві обікрали квартиру керівника проекту ЄС

Невідомі пограбували квартиру у центрі столиці, яку орендує глава проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" Янош Законі.

Про це повідомило джерело "Української правди" в правоохоронних органах.

У Печерському управлінні поліції назвати ім'я постраждалого не змогли, лише зазначили, що 28 жовтня була крадіжка по вулиці Крутий узвіз.

"Невідомі проникли до квартири та звідти забрали речі, 6 тисяч євро та три комп’ютерні накопичувачі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, задокументувала подію", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка).