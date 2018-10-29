В Киеве обокрали квартиру руководителя проекта ЕС

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Понедельник, 29 октября 2018, 15:29

Неизвестные обокрали квартиру в центре столицы, которую арендует глава проекта "Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" Янош Закони.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

В Печерском управлении полиции назвать имя пострадавшего не смогли, только отметили, что 28 октября была кража по улице Крутой спуск.

"Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев полиция
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