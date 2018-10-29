У РФ до редакції "Новой газеты" привезли клітки з вівцями

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 16:09

До будівлі редакції російського видання "Новая газета" в Москві привезли три клітки з вівцями, одягненими в жилетки "Преса".

Про це повідомляє видання в понеділок.

Відзначається, що редакція звернулася в поліцію, щоб правоохоронні органи допомогли повернути тварин власникам.

 

Як повідомлялося, 17 жовтня до будівлі редакції "Новой" невідомі підкинули похоронний вінок з погрозами на адресу журналіста Дениса Короткова. А на наступний день там же знайшли ​​кошик із відрізаною головою барана, з погрозами на адресу вже всієї редакції.

За кілька днів до цього в кількох ЗМІ, в тому числі на сайті РИА ФАН, яке пов'язують з близьким до президента РФ петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним, з'явилися статті про Короткова, в яких він називається "зрадником", "зрадником батьківщини" і "пособником терористів".

У соцмережах з'явилося багато однотипних повідомлень про журналіста, залишених користувачами, сторінки яких нагадують акаунти ботів.

Коротков – автор кримінальних розслідувань про імперію "кремлівського кухаря" Пригожина і діяльність російських приватних військових компаній - не раз піддавався цькуванню з боку "фабрики тролів" Пригожина і отримував неодноразові погрози фізичною розправою.

Теми: Росія ЗМІ
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