У РФ до редакції "Новой газеты" привезли клітки з вівцями

До будівлі редакції російського видання "Новая газета" в Москві привезли три клітки з вівцями, одягненими в жилетки "Преса".

Про це повідомляє видання в понеділок.

Відзначається, що редакція звернулася в поліцію, щоб правоохоронні органи допомогли повернути тварин власникам.

Як повідомлялося, 17 жовтня до будівлі редакції "Новой" невідомі підкинули похоронний вінок з погрозами на адресу журналіста Дениса Короткова. А на наступний день там же знайшли ​​кошик із відрізаною головою барана, з погрозами на адресу вже всієї редакції.

За кілька днів до цього в кількох ЗМІ, в тому числі на сайті РИА ФАН, яке пов'язують з близьким до президента РФ петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним, з'явилися статті про Короткова, в яких він називається "зрадником", "зрадником батьківщини" і "пособником терористів".

У соцмережах з'явилося багато однотипних повідомлень про журналіста, залишених користувачами, сторінки яких нагадують акаунти ботів.

Коротков – автор кримінальних розслідувань про імперію "кремлівського кухаря" Пригожина і діяльність російських приватних військових компаній - не раз піддавався цькуванню з боку "фабрики тролів" Пригожина і отримував неодноразові погрози фізичною розправою.