В РФ к редакции "Новой газеты" привезли клетки с овцами

К зданию редакции "Новой газеты" в Москве привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки "Пресса".

Об этом сообщает издание в понедельник.

Отмечается, что редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам.

Как сообщалось, 17 октября к зданию редакции "Новой" неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. А на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с угрозами в адрес уже всей редакции.

За несколько дней до этого в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с близким к президенту РФ петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, появились статьи о Короткове, в которых он называется "предателем","изменником родины" и "пособником террористов".

В соцсетях появилось много однотипных сообщений о журналисте, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов.

Коротков – автор криминальных расследований об империи "кремлевского повара" Пригожина и деятельности российских частных военных компаний – не раз подвергался травле со стороны "фабрики троллей" Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой.