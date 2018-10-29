Напад на Гандзюк: ймовірного організатора етапували до Києва

Сергія Торбіна, підозрюваного в організації замаху на радницю міського голови Херсона та активістку Катерину Гандзюк етапували з Херсонського слідчого ізолятора до слідчого ізолятора СБУ в місті Києві.

Про це проінформував журналістів у понеділок у Херсоні біля СІЗО адвокат Сергія Торбіна Юрій Хазов, повідомляє "Укрінформ".

"Вчора мені подзвонили і сказали, що мого підзахисного Торбіна Сергія Володимировича терміново було етаповано до міста Києва. При цьому, як захисника мені не повідомили про те, що будуть вчинятися якісь процесуальні дії", – розповів адвокат.

За словами Хазова, 29 жовтня начальник Херсонського СІЗО повідомив, що існує постанова заступника прокурора Херсонської області Сергія Циганка про термінове етапування Торбіна до слідчого ізолятора СБУ в місті Києві – з 22 жовтня по 9 листопада 2018 року для проведення якихось слідчих процесуальних дій.

Разом з тим він заявив, що Торбіна етапували до Києва в іншому кримінальному провадженні, порушеному київською СБУ.

"Це не те провадження, де я беру участь як захисник. Це окреме провадження, яке ведеться також за фактом замаху на Гандзюк, але за іншою класифікацією", – повідомив адвокат.

На прохання роз’яснити етапування Торбіна до Києва в Службі безпеки "Українській правді" повідомили наступне:

"СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом організації замаху на Ганзюк. В рамках цього кримінального провадження він був доставлений до Києва для проведення необхідних слідчих дій".