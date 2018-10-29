Нападение на Гандзюк: предполагаемого организатора этапировали в Киев

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Понедельник, 29 октября 2018, 16:49

Подозреваемый в организации покушения Сергея Торбин, который подозревается в покушении на советницу городского головы Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Об этом сообщил журналистам в понедельник в Херсоне возле СИЗО адвокат Сергея Торбина Юрий Хазов, сообщает "Укринформ".

"Вчера мне позвонили и сказали, что мой подзащитный Торбин Сергей Владимирович срочно этапирован в город Киев. При этом, как защитнику мне не сообщили о том, что будут совершаться какие-то процессуальные действия", – рассказал адвокат.

По словам Хазова, 29 октября начальник Херсонского СИЗО сообщил адвокату, что существует постановление заместителя прокурора Херсонской области Сергея Цыганка о срочном этапировании Торбина в следственный изолятор СБУ в Киеве – с 22 октября по 9 ноября 2018 для проведения каких-то следственных процессуальных действий.

Вместе с тем он заявил, что Торбина этапировали в Киев в другом уголовном производстве, возбужденном киевской СБУ.

"Это не то производство, где я участвую как защитник. Это отдельное производство, которое ведется также по факту покушения на Гандзюк, но по другой классификации", - сообщил адвокат.

На просьбу разъяснить этапирование Торбина в Киев в Службе безопасности "Украинской правде" сообщили следующее:

"СБУ расследует уголовное производство по факту организации покушения на Ганзюк. В рамках этого уголовного производства он был доставлен в Киев для проведения необходимых следственных действий".

Темы: нападение на Гандзюк СБУ
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