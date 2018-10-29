Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападение на Гандзюк: предполагаемого организатора этапировали в Киев

Понедельник, 29 октября 2018, 15:49

Подозреваемый в организации покушения Сергея Торбин, который подозревается в покушении на советницу городского головы Херсона и активистку Екатерину Гандзюк, этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Об этом сообщил журналистам в понедельник в Херсоне возле СИЗО адвокат Сергея Торбина Юрий Хазов, сообщает "Укринформ".

"Вчера мне позвонили и сказали, что мой подзащитный Торбин Сергей Владимирович срочно этапирован в город Киев. При этом, как защитнику мне не сообщили о том, что будут совершаться какие-то процессуальные действия", – рассказал адвокат.

По словам Хазова, 29 октября начальник Херсонского СИЗО сообщил адвокату, что существует постановление заместителя прокурора Херсонской области Сергея Цыганка о срочном этапировании Торбина в следственный изолятор СБУ в Киеве – с 22 октября по 9 ноября 2018 для проведения каких-то следственных процессуальных действий.

Вместе с тем он заявил, что Торбина этапировали в Киев в другом уголовном производстве, возбужденном киевской СБУ.

"Это не то производство, где я участвую как защитник. Это отдельное производство, которое ведется также по факту покушения на Гандзюк, но по другой классификации", - сообщил адвокат.

На просьбу разъяснить этапирование Торбина в Киев в Службе безопасности "Украинской правде" сообщили следующее:

"СБУ расследует уголовное производство по факту организации покушения на Ганзюк. В рамках этого уголовного производства он был доставлен в Киев для проведения необходимых следственных действий".

Темы: нападение на ГандзюкСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: