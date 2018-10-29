Nike судитиметься з українською фірмою через китайське взуття

Виробник спортивних товарів Nike подав до суду на українську компанію через порушення прав інтелектуальної власності.

Про це йдеться у рішенні Господарського суду Одеси, який 24 жовтня прийняв справу до розгляду.

Позов був зареєстрований 19 жовтня. Відповідачем вказане івано-франківське ТОВ "Торгосфера".

Nike просить заборонити українській компанії використовувати позначення NIKE, продавати, імпортувати, експортувати товари з таким позначенням.

Надпис, на думку виробника, може ввести в оману покупців, його можна сплутати з тим, яким володіє відомий бренд.

Також Nike просить вилучити та знищити взуття, імпортоване "Торгосферою" з Китаю.

Йдеться про 1520 пар спортивних чоловічих туфель 41-46 розмірів.

До справи долучили Одеську митницю як третю особу.

Підготовче засідання призначили на 19 листопада.

"Торгосфера" ще два місяці тому була зареєстрована у Житомирі, нині її офіційна адреса в Івано-Франківську.