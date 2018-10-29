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Nike будет судиться с украинской фирмой из-за китайской обуви

Понедельник, 29 октября 2018, 16:07
Nike будет судиться с украинской фирмой из-за китайской обуви

Производитель спортивных товаров Nike подал в суд на украинскую компанию за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Одессы, который 24 октября принял дело к рассмотрению.

Иск был зарегистрирован 19 октября. Ответчиком указано ивано-франковское ООО "Торгосфера".

Nike просит запретить украинской компании использовать обозначение NIKE, продавать, импортировать, экспортировать товары с таким обозначением.

Надпись, по мнению производителя, может ввести в заблуждение покупателей, его можно спутать с тем, которым владеет известный бренд.

Также Nike просит изъять и уничтожить обувь, импортированную "Торгосферой" из Китая.

Речь идет о 1520 парах спортивных мужских туфель 41-46 размеров.

К делу привлекли Одесскую таможню как третье лицо.

Подготовительное заседание назначили на 19 ноября.

"Торгосфера" еще два месяца назад была зарегистрирована в Житомире, сейчас ее официальный адрес в Ивано-Франковске.

Украинская правда

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Темы: суд
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