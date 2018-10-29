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Влада Москви дозволила націоналістам провести "русский марш"

Понеділок, 29 жовтня 2018, 16:28

У Росії влада Москви схвалила проведення націоналістичного "русского марша" 4 листопада.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомив представник оргкомітету Дмитро Карасьов.

"Русский марш" узгоджений. Завтра нам видадуть папір з підтвердженням погодження ", - сказав Карасьов.

Він зазначив, що акція пройде в Любліно за традиційним для "русских маршів" маршрутом.

У свою чергу організатор "русских маршів" 2016-2017 років Іван Белецький повідомив, що інші заявки націоналістів, зокрема від "Правого блоку", "Інституту національної політики" і "Російської правозахисної ліги" мерія відхилила.

Влада Москви погодила три акції із загальною кількістю учасників до 13 тисяч осіб.

Як зазначає "Медуза", "русскі марші" в Москві проводяться в День народної єдності, 4 листопада, з початку 2000-х років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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