Власти Москвы разрешили националистам провести "русский марш"

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Понедельник, 29 октября 2018, 17:28

В России власти Москвы одобрили проведение националистического "русского марша" 4 ноября. 

Об этом российскому "Интерфаксу" сообщил представитель оргкомитета Дмитрий Карасев.

"Русский марш" согласован. Завтра нам выдадут бумагу с подтверждением согласования", – сказал Карасев.

Он отметил, что акция пройдет в Люблино по традиционному для "русских маршей" маршруту.

В свою очередь организатор "русских маршей" 2016-2017 годов Иван Белецкий сообщил, что другие заявки националистов, в частности от "Правого блока", "Института национальной политики" и "Русской правозащитной лиги" мэрия отклонила.

Власти Москвы согласовали три акции с общим количеством участников до 13 тысяч человек.

Как отмечает "Медуза", "русские марши" в Москве проводятся в День народного единства, 4 ноября, с начала 2000 годов. Последние несколько лет 4 ноября в Москве "Русские марши" одновременно проводятся в Люблино и в Щукино.

Темы: Росcия
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