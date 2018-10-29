П'яний чоловік побив бригаду "швидкої", що приїхала до його матері – Супрун

У Чорноморську Одеської області п'яний чоловік напав на бригаду екстреної медичної допомоги, що приїхала на виклик до його матері.

Про це повідомляє у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, це сталося 28 жовтня близько 3-ї години ночі.

"На медиків напав чоловік, до матері якого викликали швидку. Фельдшер бригади отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої, водій – забої та садна голови", - розповідає очільниця МОЗ.

Згідно з її повідомленням, на місце події одразу викликали поліцію, Службу громадської безпеки та ще одну бригаду швидкої. Постраждалих госпіталізували, на даний момент вони проходять додаткові обстеження.

"Поліція затримала нападника. З’ясувалось, що під час нападу він знаходився у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння", - каже Супрун.

За її інформацією, випадки, коли нападають на лікарів екстреної медичної допомоги, непоодинокі по всій країні.

"Упродовж 2013 –2017 років в Україні було зареєстровано 543 злочини, вчинені проти життя і здоров’я медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків, троє із яких померли", - розповідає керівниця міністерства.

Вона зазначила, що після погроз та легких тілесних ушкоджень працівники "швидкої" зазвичай не звертаються до правоохоронних органів, пояснюючи це відсутністю часу, коштів на отримання належної правової допомоги для захисту своїх прав тощо.

"До того ж, почастішали випадки, коли працівники служби екстреної медичної допомоги отримують відмову у супроводі поліції або ж в оперативному виїзді на такі виклики", - наголошує Супрун.

За її словами, МОЗ збирається посилити захист медиків, зокрема запровадити супровід медичного працівника представниками поліції, а крім того, встановити кримінальну відповідальність за погрози та посягання на життя медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків.

"Наразі у Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 6311 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги", який включено до порядку денного", - додала Супрун.