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Пьяный мужчина избил бригаду "скорой", приехавшую к его матери – Супрун

Понедельник, 29 октября 2018, 17:04

В Черноморске Одесской области пьяный мужчина напал на бригаду экстренной медицинской помощи, приехавшую на вызов к его матери.

Об этом сообщает в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, это произошло 28 октября около 3 часов ночи.

"На медиков напал мужчина, к матери которого вызвали скорую. Фельдшер бригады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, водитель - ушибы и ссадины головы", - рассказывает руководительница МОЗ.

Согласно ее сообщению, на место происшествия сразу вызвали полицию, службу общественной безопасности и еще одну бригаду скорой. Пострадавших госпитализировали, сейчас они проходят дополнительные обследования.

"Полиция задержала нападавшего. Выяснилось, что во время нападения он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - говорит Супрун.

По ее информации, случаи, когда нападают на врачей экстренной медицинской помощи, нередки по всей стране.

"В течение 2013 -2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, трое из них умерли", - рассказывает руководитель министерства.

Она отметила, что после угроз и легких телесных повреждений работники "скорой" обычно не обращаются в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное.

"К тому же, участились случаи, когда работники службы экстренной медицинской помощи получают отказ в сопровождении полиции или в оперативном выезде на такие вызовы", - отмечает Супрун.

По ее словам, Минздрав планирует усилить защиту медиков, в частности ввести сопровождение медицинского работника представителями полиции, а кроме того, установить уголовную ответственность за угрозы и посягательство на жизнь медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

"Сейчас в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 6311 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения безопасных условий оказания медицинской помощи", который включен в повестку дня", - добавила Супрун.

Украинская правда
Темы: здоровьечрезвычайное происшествиеСупрунМинздравнападение
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