Суд у справі премій Нафтогазу скасував штраф Коболєва

Київський апеляційний суд скасував штраф у розмірі 1,7 тис. грн голові НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва за відмову надати народному депутату Сергію Власенку інформацію про осіб, що отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над Газпромом.

Про це з посиланням на джерела в суді повідомляє LIGA.net.

За словами джерела, 29 жовтня апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката, подану в інтересах Коболєва, і скасував рішення Шевченківського районного суду Києва про штраф.

Також суд апеляційної інстанції ухвалив рішення про закриття справи у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

14 вересня суд оштрафував Коболєва на 1,7 тисячі гривень за відмову надати народному депутату інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу, таким чином, правлінню "Нафтогазу" підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.