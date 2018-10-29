Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по делу премий Нафтогаза отменил штраф Коболева

Понедельник, 29 октября 2018, 17:47

Киевский апелляционный суд отменил штраф в размере 1,7 тыс. грн для главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за отказ предоставить народному депутату Сергею Власенко информацию о лицах, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Об этом со ссылкой на источники в суде сообщает LIGA.net.

По словам источника, 29 октября апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Также суд апелляционной инстанции принял решение о закрытии дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

14 сентября суд оштрафовал Коболева на 1,7 тысячи гривен за отказ предоставить народному депутату информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению "Нафтогаза" подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Темы: Нефтегазсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Нефтегаз
Реструктуризация дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза" вышла на финишную прямую
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Кабмин одобрил условия реструктуризации дефолтных еврооблигаций "Нафтогаза"
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: