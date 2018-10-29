Суд по делу премий Нафтогаза отменил штраф Коболева

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Понедельник, 29 октября 2018, 18:47

Киевский апелляционный суд отменил штраф в размере 1,7 тыс. грн для главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за отказ предоставить народному депутату Сергею Власенко информацию о лицах, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Об этом со ссылкой на источники в суде сообщает LIGA.net.

По словам источника, 29 октября апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката, поданную в интересах Коболева, и отменил решение Шевченковского районного суда Киева о штрафе.

Также суд апелляционной инстанции принял решение о закрытии дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

14 сентября суд оштрафовал Коболева на 1,7 тысячи гривен за отказ предоставить народному депутату информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, таким образом, правлению "Нафтогаза" подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Темы: Нефтегаз суд
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