Twitter хоче прибрати кнопку "подобається" – The Telegraph

Компанія Twitter планує незабаром відмовитися від кнопки "подобається" в своїй соціальній мережі.

Про це розповів засновник та голова компанії Джек Дорсі, повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, Twitter планує прибрати можливість оцінювати твіти кнопкою "подобається" і це буде радикальним кроком, спрямованим на поліпшення якості дискусій у соцмережі.

Дорсі заявив, що він відпочатку не був шанувальником кнопки у вигляді сердечка, і що незабаром Twitter її позбудеться.

У функціоналі цієї соціальної мережі кнопка з'явилася в 2015 році, замінивши собою іншу кнопку - "обране", яка зображувалася у формі зірочки та давала змогу користувачам додавати в закладки записи, щоб прочитати їх пізніше.

У березні 2018 року Twitter додав функцію "закладки".

Раніше Twitter опублікував близько 10 мільйонів твітів, які потенційно є продуктом підтримуваних Росією та Іраном операцій.